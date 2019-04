Migranti: Strage ferragosto, 3 condanne

(ANSA) - CATANIA, 15 APR - E' definitiva la condanna a 20 anni di reclusione ciascuno per omicidio volontario ai tre scafisti del barcone, con a bordo 313 migranti e i corpi di altri 49 extracomunitari morti nella traversata, soccorso nel Canale di Sicilia nell'estate 2015 dalla nave militare Cigala Fulgosi. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso delle difese contro la sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania, presieduta da Elisabetta Messina che, il 23 maggio 2018, accogliendo la richiesta del Pg Angelo Busacca,aveva confermato la sentenza di primo grado, emessa nell'ottobre 2016 dal Gup Giovanni Cariolo, nel processo per la 'strage di ferragosto'.Superstiti e vittime arrivarono a Catania il 17 agosto 2015 a bordo della nave norvegese Siem Pilot. Gli imputati, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e omicidio - il libico Mohamed Assayd, 20 anni, il marocchino Mustapha Saaid e al tunisino Mohamed Ali Chouchane, quest'ultimo accusato di essere il comandante, entrambi di 25 - si dicono innocenti.