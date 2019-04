Usa 2020: Buttigieg annuncia candidatura

(ANSA) - WASHINGTON, 14 APR - Pete Buttigieg, sindaco democratico di South Bend, in Indiana, e a sorpresa in grande ascesa nei sondaggi, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali americane del 2020. Se eletto Buttigieg, 37 anni, diventerebbe il primo presidente degli Stati Uniti apertamente gay e a fare il salto direttamente da primo cittadino alla Casa Bianca. "Il mio nome e' Pete Buttigieg. Mi chiamano Sindaco Pete e ho deciso di correre per la presidenza degli Stati Uniti", ha detto davanti ai suoi sostenitori.