Papa in papamobile tra folla a S. Pietro

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 14 APR - Al termine della messa e dell'Angelus della Domenica delle Palme, papa Francesco ha dapprima salutato i cardinali presenti sul sagrato della basilica vaticana, poi è salito sulla 'papamobile' aperta per fare il giro tra la folla dei fedeli convenuti in Piazza San Pietro. Tra momenti di leggera pioggia e improvvise schiarite, il Pontefice ha percorso i vari settori della piazza per salutare e benedire la folla festante, composta anche da molti giovani in occasione della celebrazione a livello diocesano della Giornata Mondiale della Gioventù.

Il Papa, nel suo itinerario in 'jeep' tra i fedeli, ha anche 'sconfinato' da Piazza San Pietro e quindi dal territorio Vaticano, attraversando Piazza Pio XII e il primo tratto di Via della Conciliazione per salutare i pellegrini presenti.