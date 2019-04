Le Pen lancia manifesto,Alleanza nazioni

(ANSA) - PARIGI, 14 APR - Due anni fa la davano per finita, dopo il doppio ko contro Emmanuel Macron alle presidenziali e alle politiche. Da allora, Marine Le Pen ha riazzerato un Front National a pezzi, gli ha cambiato nome e ora, con il Rassemblement National, insegue la rivincita. Non soffre la leadership sovranista di Matteo Salvini in Europa: "Sull'immigrazione lui ha ragione. E non siamo in competizione: lui è al governo e io ne sono felice".

Il progetto di Le Pen sull'Europa è un manifesto per una 'Alleanza delle nazioni' che ha già mostrato a Salvini a Parigi.

E al quale il leader della Lega, secondo fonti citate da Le Parisien, è apparso "interessato", soprattutto sui "temi ecologici". Il resto del documento - che Marine Le Pen, stabilmente seconda nei sondaggi un paio di punti dietro La Republique en Marche di Macron, presenterà domani - è un attacco all'Europa del "capitalismo nomade".