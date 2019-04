Golf: Masters, Molinari allunga

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Nella prima parte del quarto ed ultimo giro dell'ottantatreesima edizione del Masters Tournament, Francesco Molinari avvicina la Green Jacket.

Ad Augusta, dopo le prime cinque buche giocate, il campione italiano ha allungato il vantaggio in classifica nei confronti degli inseguitori. L'azzurro (-13 sul totale) ha ora tre colpi di margine su Tiger Woods, Tony Finau e Brooks Koepka, tutti secondi a -10. Nonostante le difficili condizioni climatiche, con il vento a farla da padrone, "Chicco" Molinari non sbaglia un colpo. Sono ora quarantotto le buche senza bogey da parte del "re" della Ryder Cup di Parigi, che continua a sognare in grande.