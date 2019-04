Genovesi, Cartoons 2020 dedicato a donne

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Cartoons on the Bay 2019 si è appena chiuso - con una vittoria importante per l'Italia ovvero il premio guadagnato dal live action Jams che affronta il delicato tema delle molestie sui minori - ma il direttore Roberto Genovesi già ha le idee chiare sui temi della prossima edizione. "Stiamo pensando a qualcosa che abbia a che fare con la condizione femminile - spiega - e quindi lavoreremo per costruire un programma che ci possa aiutare a mettere in evidenza le problematiche sia dell'infanzia femminile che delle donne adulte vista la situazione sempre più evidente in Italia e nel mondo di violenze e femminicidi". "Un festival dell'animazione - aggiunge Genovesi - ha un ruolo importante anche nella valorizzazione di certe situazioni terribili come anche in quelle di assoluta eccellenza". Genovesi fa anche il bilancio di Cartoons: "E' estremamente positivo: 500 opere in concorso, 50 paesi rappresentati e molti operatori di settore dall'estero, circa tremila spettatori per le proiezioni e le anteprime".