Per fratelli D'Innocenzo ora 'Favolacce'

(ANSA) LECCE 13 APR - Ai fratelli D'Innocenzo (Damiano e Fabio), registi di un'opera prima geniale come 'La Terra dell'Abbastanza', arriva al Festival del cinema Europeo di Lecce anche il Premio Mario Verdone, dedicato alle opere prime e seconde, consegnato da Carlo e Silvia Verdone, Laura Delli Colli, Marcello Foti e da Alberto La Monica, direttore artistico della manifestazione cinematografica che si chiude domani.

A ricevere il premio è pero il solo Damiano perché il fratello Fabio è rimasto a Roma ancora influenzato. Per i due ventottenni, cresciuti tra il periferico quartiere romano di Tor Bella Monaca, Lavinio e il litorale di Anzio, tanti progetti.

Intanto il secondo film che avrà come titolo 'Favolacce' e sarà prodotto dalla Papito Produzioni, "un film corale con dodici personaggi tra cui alcuni bambini che si inizierà a girare a luglio a Roma". Ovvero quella che si annuncia, almeno a detta dei due registi "una favola dark tra Italo Calvino e Gianni Rodari".