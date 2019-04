World Press Photo, vince John Moore

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Il mio obiettivo da quando, dieci anni fa, ho iniziato a occuparmi con le mie foto di immigrazione e sicurezza delle frontiere è stato quello di fare luce su una tematica che viene spesso raccontata solo attraverso le statistiche. Sono molto orgoglioso di vedere che questo lavoro sta avendo un impatto su un pubblico globale". Lo ha detto il fotoreporter John Moore vincitore del premio della World Press Photo Foundation per la Foto dell'Anno con il suo scatto della bambina honduregna che piange mentre sua madre è detenuta dal Border Patrol degli Stati Uniti.

"E' un onore incredibile ricevere questo riconoscimento dalla World Press Photo Foundation" ha sottolineato Moore che è special correspondent e senior photographer di Getty Images. Tra i vincitori del più importante premio di fotogiornalismo, anche due italiani dell'agenzia Contrasto: Marco Gualazzini per Ambiente, Storie e Lorenzo Tugnoli per General News, Storie.

La mostra di fotogiornalismo sarà al Palazzo delle Esposizioni di Roma dal 25 aprile.