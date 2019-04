Unicredit: rischia multa Ue

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Unicredit potrebbe dover pagare una multa per una presunta violazione della normativa antitrust in relazione a titoli di stato europei nell'ambito di una investigazione della Commissione europea su un periodo tra il 2007 e il 2012. Lo spiega una nota della società che ha depositato "una richiesta di supplemento al proprio Documento di Registrazione e al Prospetto di Base relativo al Programma di emissione di certificati di investimento" approvato da Consob.

Il supplemento contiene le informazioni relative ai rischi connessi al procedimento. Il Gruppo "non considera più remoto, ma possibile, sebbene non probabile, un esborso di cassa volto al pagamento di una potenziale sanzione". Sulla base delle "informazioni attualmente a disposizione, non risulta possibile quantificare in maniera attendibile l'importo" di una eventuale sanzione" che potrebbe arrivare ad "un ammontare massimo del 10% del fatturato annuo mondiale della società".