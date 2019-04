Restaurata la Scala Santa

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Dopo 300 anni la Scala Santa, uno dei luoghi sacri di Roma più cari da sempre alla devozione cristiana, torna visibile nella sua bellezza originaria, liberata della copertura di legno voluta nel 1723 da Papa Innocenzo XIII. I 28 gradini di marmo, che secondo la tradizione Gesù salì per raggiungere l'aula del palazzo di Gerusalemme dove Pilato lo condannò a morte, potranno essere ammirati per 60 giorni fino a Pentecoste quando verranno nuovamente coperti.

Nella cerimonia di apertura straordinaria della Scala Santa, accanto alla Basilica di San Giovanni, sono stati presentati i restauri dei gradini e degli affreschi cinquecenteschi a cura dei laboratori dei Musei Vaticani.

Dopo la benedizione, i fedeli i sono messi in fila per salire in ginocchio la Scala.