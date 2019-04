LSD, la super band dell'era digitale

(ANSA) - ROMA, 11 APR - C'è poco da fare: la parola supergruppo evoca il passato. Lo fa anche con tre artisti che, per mettere insieme la super band dell'era digitale, si sono ispirati per il look ai Beatles del periodo lisergico di "Sgt.

Pepper" e del cartoon "Yellow Submarine". Il nome scelto, LSD, è una dichiarazione d'intenti più esistenziale che artistica.

Labrinth, rapper inglese che vanta collaborazioni con Ed Sheeran, Nicki Minaji e The Weeknd, si è unito con Sia, super star australiana e con Diplo, Gran Mogul della produzione musicale. Sia e Diplo misurano il loro successo nell'ordine delle centinaia di milioni, se non miliardi, tra streaming, visualizzazione, downloading. Solo Diplo vale più di 2,3 miliardi di streaming. L'album di debutto, "Labrinth, Sia e Diplo present LSD" esce il 12/4 e raccoglie i 4 singoli già usciti dal marzo scorso, "Genius", "Audio", "Mountains" e "Thunderclouds" che hanno spopolato. A questi si aggiungono 4 brani originali e il remix di "Genius", con un esplosivo intervento di Lil Wayne.