Degrado, alcol test a operai Fincantieri

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - "Chiederemo l'alcol test dopo la pausa pranzo per i lavoratori Fincantieri". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino parlando delle possibili misure contro il degrado riscontrato in alcune piazze dove si trovano i cantieri navali. Garassino ha risposto a una interrogazione del M5s. Secondo i pentastellati la richiesta di una linea più dura arriva dai cittadini che denunciano la presenza di persone che "in pausa pranzo, in zona Fincantieri consumano alcolici e diventano molesti". "Per fare tali ordinanze bisogna avere la certezza di avere il personale di polizia necessario per verificare la sua applicazione - ha risposto Garassino - piuttosto è mia intenzione andare a chiedere alla dirigenza di Fincantieri di fare l'alcol test ai lavoratori dopo il pranzo". "La provocazione dell'assessore è inaccettabile e indegna. L'alcol test lo dovrebbero fare certi politici e l'assessore Garassino per primo", replica Bruno Manganaro, segretario generale della Fiom Cgil di Genova.