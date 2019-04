(ANSA) - ROMA, 10 APR - I sindacati bocciano il Def, tornano a chiedere al governo di cambiare la politica economica e minacciano lo sciopero generale. Nel Documento di economia e finanza, "il governo boccia se stesso", afferma il leader della Cgil, Maurizio Landini, e "continua a prendere il giro gli italiani con misure di propaganda elettorale come la flat tax" ma non c'è "più tempo da perdere. Così non si regge, rischiamo seriamente di andare a sbattere". In campo c'è "un crescendo di iniziative" di Cgil, Cisl e Uil "per dire al governo che deve cambiare passo: sta a lui decidere se farlo oppure no", rimarca la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. Il Def appare come "una scatola vuota" che non rilancia la crescita e gli investimenti e pone "scelte sbagliate". "Se vogliono evitare un eccesso di mobilitazione e un ulteriore danno al Paese, ci devono convocare: dobbiamo confrontarci", insiste il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo: "I confronti avuti finora con il governo sono stati deludenti".