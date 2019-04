Orfini,non mi scuso, Marino inadeguato

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Alcuni, compreso qualche dirigente del Pd, mi chiedono di scusarmi per la scelta di avere sfiduciato Ignazio Marino. Ovviamente non credo di doverlo fare, perché quella scelta l'ho assunta spiegando fin dal primo momento che non era legata all'inchiesta. Marino non era adeguato a quel ruolo, stava amministrando male Roma, la città era un disastro". Così Matteo Orfini, che durante l'era Marino era commissario del Pd di Roma, in un post su Facebook.