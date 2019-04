Fmi:da Italia timori su debito-banche

(ANSA) - WASHINGTON, 10 APR - "Le difficoltà di bilancio dell'Italia hanno riacceso i timori sul legame fra il debito sovrano e il settore finanziario nell'area euro". Anche se i ratio di capitale delle banche sono più alti e misure sono state prese per ridurre gli non performing loan dopo la crisi di Eurolandia del 2011, "c'è ancora il rischio di un riaccendersi del legame fra debito sovrano e settore finanziario" nell'area euro. Lo afferma il Fmi nel Global Financial Stability Report.

Il portafoglio di bond governativi del sistema bancario "è relativamente ampio rispetto agli asset in alcuni paesi, in particolare Belgio, Italia, Portogallo e Spagna", afferma il Fmi che, citando i dati dell'Eba, osserva come i titoli di stato con rating più bassi nelle banche italiane e portoghesi sono aumentati dopo i downgrade dei rating sovrani. "La crescente esposizione ai bond governativi, e i downgrade dei rating sovrani, hanno reso le banche in alcuni paesi più vulnerabili agli shock del debito sovrano".