Siria: 73 mila profughi in campo al Hol

(ANSAmed) - BEIRUT, 8 APR - Più di 73mila persone, per lo più bambini e ragazzi, sono ammassati in un campo profughi nell'est della Siria e hanno urgente bisogno di aiuto umanitario. Lo riferisce l'Onu, secondo cui il 65 per cento degli oltre 73mila civili assiepati nel campo di al Hol, al confine con l'Iraq, sono minori, moltissimi dei quali bambini.