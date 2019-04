Cio, 83% italiani per Milano-Cortina

(ANSA) - MILANO, 6 APR - In Italia l'83% degli intervistati è favorevole a ospitare i Giochi invernali a Milano-Cortina nel 2026. Rispetto ai sondaggi di ottobre, sono in crescita i dati delle nuove indagini commissionate dal Cio, illustrati da Octavian Morariu, il capo della commissione di valutazione al termine dell'esame della candidatura italiana. A Milano si è registrato l'87% a favore delle Olimpiadi, il dato più alto mai registrato in un sondaggio del Cio, secondo quanto viene fatto notare. In Veneto il gradimento è all'83%, in Lombardia all'81%.