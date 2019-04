Blutec:Di Maio firma integrazione salari

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, ha firmato oggi il Decreto che autorizza l'Inps all'erogazione dell'acconto di "sei mensilità di integrazione salariale straordinaria in favore di un numero massimo di 691 lavoratori sospesi da Blutec spa" nell'unità produttiva di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Il trattamento decorre dal primo gennaio 2019 e sarà erogato fino al 30 giugno 2019. Lo si legge in una nota del ministero.