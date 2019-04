Brexit: sì Comuni legge anti-no deal

(ANSA) - LONDRA, 4 APR - Via libera finale dei Comuni - con 313 sì e 312 no - alla legge anti-no deal imposta da una maggioranza trasversale al governo May che trasforma in obbligo l'impegno preso dalla premier Tory di chiedere un'ulteriore proroga della Brexit all'Ue in caso di rischio di divorzio senz'accordo. Il testo, promosso dalla laburista Yvette Cooper, è stato approvato contro le attese in un giorno solo, con un'irrituale procedura sprint che ha destato polemiche. Ora passa alla Camera dei Lord, dove potrà completare l'iter in poche ore, salvo ostruzionismi.