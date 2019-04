Via F-104 da ateneo, 'richiama guerra'

(ANSA) - BOLOGNA, 3 APR - Il caccia F-104 che da otto anni si trova in un giardino dell'Università Cattolica di Piacenza, posato in onore della passione per il volo di padre Agostino Gemelli, fondatore della Cattolica, sarà rimosso per decisione delle Facoltà d'ateneo. "È una tipologia di aereo che non c'entra niente con quello che pilotava padre Gemelli né con i suoi studi e, anche se non è 'da guerra', comunque richiama vicende legate alla guerra", spiega Mauro Balordi, direttore della sede piacentina della Cattolica. "Non c'è mai stata una vera sollevazione popolare - precisa - ma il rischio che venisse frainteso è stato costante in tutti questi anni". Secondo il generale Dino Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, quella sull'F-104 simbolo di guerra è "una polemica stantia, ammuffita, senza senso, frutto della cultura della Difesa che c'è oggi in Italia. L'F-104 nasce come un sistema di difesa aerea e molti di questi aerei sono stati destinati a proteggere i cieli d'Italia da qualsiasi pericolo".