Premier: City vince e torna in testa

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Vincono le tre big di Premier impegnate stasera. Il Manchester City s'impone 2-0 in casa sui gallesi del Cardiff grazie alle reti di De Bruyne al 6' e Sane al 44', tornando in vetta alla classifica con 80 punti e scavalcando il Liverpool, fermo a 79. Nel recupero il Chelsea ne fa 3 al Brighton: apre al 38' Giroud, raddoppia al 15' della ropresa Hazard, chiude al 18' Loftus-Cheek. I 'Blues' sono a quota 63, al fianco dell'Arsenal, in quarta posizione. Il Tottenham fa festa nel nuovo stadio e si aggiudica il derby contro il Crystal Palace per 2-0: di Heung-Min Son al 10' della ripresa e del danese Eriksen i primi gol nel nuovo impianto degli Spurs, che salgono a quota 64 in classifica e sono pertanto a +1 sul duo Chelsea-Arsenal: tre squadre di Londra racchiuse in un solo punto. Il Manchester United è sesto a 61.