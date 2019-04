Inter e Icardi ok, cadono Napoli e Lazio

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Il turno infrasettimanale regala un'altra soddisfazione alla Juve, che vede cadere il Napoli a Empoli. I toscani vincono 2-1 e fanno sprofondare gli azzurri a -18. Ma le sorprese della giornata non finiscono qui: fa rumore anche la sconfitta alla lanciata Lazio, che cade a Ferrara, 1-0 contro la Spal in una partita decisa sul finale da un rigore di Petagna.

L'Inter ritrova Mauro Icardi e l'argentino ritrova il gol dopo oltre tre mesi di digiuno, di cui due trascorsi fuori per le note vicende. Dopo il rigore del 2-0 arrivano per lui anche gli abbracci dei compagni. La Roma va sotto due volte in casa contro la Fiorentina, ma resta a galla con le reti di Zaniolo e Perotti. Il Torino è sempre con un piede in Europa e deve dire grazie a Belotti (doppietta) che affossa la Samp. Il Frosinone batte il Parma di rigore per 3-2, dopo un interminabile consulto Var per il rigore fischiato nel recupero e realizzato al minuto 103' dopo quasi 10' di consulto Var. E i ciociari sperano ancora.