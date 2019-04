Icardi torna al gol dopo 107 giorni

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Mauro Icardi festeggia con il gol il ritorno in campo dopo quasi due mesi. Il centravanti dell'Inter, al ritorno in gol dopo 107 giorni, al 40' della sfida contro il Genoa a Marassi, si è procurato e ha trasformato impeccabilmente il gol del 2-0. L'arbitro Mariani concede il rigore ai nerazzurri, stasera in maglia bianca, per un fallo di Romero, che strattona e trattiene per la maglia Icardi. Per il genoano anche il rosso per fallo da ultimo uomo.