Chiellini, bravi a saper soffrire

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - "Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, ma siamo stati molto bravi a capire la partita, a saper soffrire". Chiellini esalta l'umiltà della Juventus, tre punti con l'Empoli dopo un primo tempo decisamente sotto ritmo: "Nel secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosa, l'Empoli è calato fisiologicamente e abbiamo segnato, legittimando la vittoria e portando a casa tre punti importantissimi".

Match winner il giovane Kean, entrato in campo a partita in corso e autore del gol vittoria dopo tre minuti dal suo ingresso: "La gestione del mister è stata perfetta, inserirlo dal primo minuto lo avrebbe stancato troppo dopo due partite in Nazionale. In questo momento deve isolarsi da tutto quello che succede fuori e pensare solo a lavorare".