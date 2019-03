Pfm e Cristiano De André cantano Faber

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - PFM - Premiata Forneria Marconi salì sul palco insieme a Fabrizio de André nel 1978; Cristiano De André nel 1996 per il tour di 'Anime Salve'. Entrambi più volte hanno riarrangiato la poesia di Faber, dandole nuova veste musicale e sottolineando come i suoi versi continuino ad essere attuali. Il 29 luglio all'Arena di Verona la prog band italiana e il polistrumentista e cantautore si alterneranno sul palco con le loro rispettive performance e condivideranno il finale di un concerto evento dedicato a De André, 'PFM Premiata Forneria Marconi - Cristiano De André cantano Fabrizio'. Le storie d'amore, degli ultimi, dei soldati e dei carcerati raccontate da Faber saranno interpretate, da una parte, dalla Premiata Forneria Marconi con gli arrangiamenti del fortunato tour 'Fabrizio De André e PFM in concerto' e le complesse armonizzazioni tipiche del gruppo e, dall'altra, da Cristiano De André, con il suo tocco rock.