Masters Miami: Federer in semifinale

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Roger Federer accede alla semifinale del Masters 1000 di Miami. Lo svizzero, testa di serie numero 4, ha battuto senza grossi problemi il sudafricano Kevin Anderson per 6-0, 6-4. Al prossimo turno affronterà il giovane canadese Denis Shapovalov, numero 20 del seeding, che ha avuto la meglio in rimonta sullo statunitense Frances Tiafoe per 6-7, 6-4, 6-2.