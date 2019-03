Huawei, utili netti a + 25% nel 2018

(ANSA) - PECHINO, 29 MAR - Huawei, nel mezzo delle accuse e del boicottaggio Usa sull'uso potenziale delle sue infrastrutture di rete 5G ai fini di spionaggio, chiude il 2018 con utili netti in rialzo del 25,1%, a 59,3 miliardi di yuan (8,8 miliardi di dollari), e con ricavi in aumento a 721,2 miliardi (+19,5%). I risultati finanziari sono stati presentati stamani dall'azienda nel suo quartier generale di Shenzhen, in Cina.

Il buon andamento dei conti è stato ottenuto "malgrado un ambiente impegnativo" - precisa Huawei - e ha beneficiato della solida performance registrata sul mercato cinese e nel comparto degli smartphone, in cui la compagnia ha consolidato la terza posizione a livello mondiale.