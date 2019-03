Dazi: Usa, costruttivo dialogo Pechino

(ANSA) - PECHINO, 29 MAR - Col Rappresentante per il commercio Robert Lighthizer, "ho concluso negoziati commerciali costruttivi a Pechino. Non vedo l'ora di dare il benvenuto al vicepremier cinese Liu He per continuare queste importanti discussioni a Washington la prossima settimana". Lo scrive su Twitter il segretario al Tesoro Steven Mnuchin, in merito all'ottavo round di confronto sul dossier commerciale tra Usa e Cina, postando anche una foto delle due delegazioni schierate.