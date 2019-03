Bonisoli, "Brera deve rimanere statale"

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - La pinacoteca di Brera "deve rimanere allo Stato". Lo dice il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli, intervitato ad Agorà su Rai3. "E' un museo che ha una tale importanza che è difficilmente riconducibile al territorio", spiega il ministro cinquestelle. "Altro discorso - aggiunge- sono per esempio le incisioni rupestri in Val Camonica, per le quali stiamo aprendo un discorso. Ma la Pinacoteca di Brera no, l'ho già spiegato all'assessore".