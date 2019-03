Moto: Argentina, Rossi "Spero bel tempo"

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Valentino Rossi torna in pista in Argentina e il primo pensiero va alle condizioni meteo.

"Speriamo di avere buone condizioni di pista sul circuito questo weekend, perché è sempre fondamentale. In secondo luogo, speriamo che quest'anno ci sia bel tempo - aggiunge il 'Dottore' in una dichiarazione riportata sul sito della Yamaha - La scorsa stagione la gara è stata terribilmente complicata, perchè si è gareggiato su una pista per metà bagnata e per metà asciutta ed è stato molto difficile guidare la moto con le slick sulle zone bagnate. Speriamo quest'anno di non doverlo ripetere, poi vedremo se siamo forti o meno. Io per quanto mi riguarda, farò del mio meglio per lottare per il podio".