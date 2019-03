Presidente di Cuba riceve principe Carlo

(ANSA) - L'AVANA, 26 MAR - Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha ricevuto lunedì sera il principe erede al trono del Regno Unito Carlo e sua moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia, impegnati in una storica visita della famiglia reale britannica sull'isola. Il presidente cubano e il principe Carlo hanno tenuto un colloquio ufficiale al Palazzo della Rivoluzione a L'Avana. L'incontro è stato descritto dall'organo di stampa ufficiale del Partito comunista cubano Granma come cordiale, e le relazioni tra le due nazioni sono state descritte come positive. Carlo e Miguel Díaz-Canel "hanno convenuto sul desiderio di sviluppare legami in settori come l'istruzione, la salute, la cultura, la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile", ha sottolineato Granma. L'agenda per oggi della coppia reale nella loro visita a Cuba ha come centro una visita a una zona economica speciale di Mariel, a 30 chilometri a ovest dell'Avana, che offre vantaggi fiscali e operativi ai capitali stranieri.