Thailandia, prime elezioni da golpe 2014

(ANSA) - BANGKOK, 24 MAR - Si sono aperti in Thailandia i seggi per le prime elezioni dal colpo di Stato militare del 2014.

Il primo ministro Prayuth Cha-cha, capo dell'esercito che ha guidato il golpe, spera di prolungare la sua permanenza al potere dopo aver progettato un nuovo sistema politico che mira a soffocare l'influenza dei grandi partiti politici non allineati con i militari.

Sono circa 51 milioni i thailandesi chiamati alle urne oggi.

I leader dei partiti politici civili hanno sollecitato un'alta affluenza, definendola il solo modo per far deragliare i piani di Prayuth.