Gip, Sy deve restare in carcere

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Deve restare in carcere Ousseynou Sy, l'autista che tre giorni fa ha sequestrato un bus con 51 bambini e gli ha dato fuoco. Lo ha deciso il gip di Milano Tommaso Perna che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare. Il gip ha stabilito che il dirottamento del bus con 51 bambini, al quale poi Ousseynou Sy ha dato fuoco, configura il reato di strage aggravata dalla finalità terroristica. E' quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 47enne, nella quale vengono confermati anche gli altri reati di sequestro di persona, resistenza e incendio contestati dal capo del pool dell'Antiterrorismo milanese Alberto Nobili e dal pm Luca Poniz.