Woodstock 50 con star di ieri e di oggi

(ANSA) - NEW YORK, 21 MAR - Line-up di star di ieri e di oggi per i 50 anni di Woodstock: a celebrare il mezzo secolo della leggendaria tre giorni di pace e musica (conditi di sesso, droga e pioggia torrenziale) ci saranno leggende del rock, pop e folk come Ringo Starr, Arlo Guthrie e Santana, ma anche nomi nuovi: Jay-Z, Chance the Rapper, Common, Princess Nokia per l'hip hop, e star pop/rock come Janelle Monae, The Black Keys, The Killers e Miley Cyrus. Oltre 40 artisti e migliaia di fan caleranno su Watkins Glen dal 16 al 18 agosto, a pochi km dal prato di Bethel dove si tenne il festival. Biglietti in vendita dal 22 aprile.

Per chi dovesse restare a bocca asciutta, tre "golden oldies" come Arlo Guthrie, Ringo e Santana saliranno sul palco al Bethel Woods Center for the Arts, sul terreno della fattoria di Max Yasgur dove si tenne la prima kermesse. La riedizione è organizzata da Michael Lang, uno dei creatori del concerto del secolo (scorso) che dieci anni fa, per mancanza di fondi, aveva dovuto rinunciare all'edizione del 40/o.