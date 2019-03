Attentato a santuario a Kabul, 5 morti

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Almeno cinque persone sono morte e altre 20, inclusi due bambini, sono rimaste ferite questa mattina a causa di tre ordigni fatti esplodere a distanza vicino a un santuario (il Karti Sakhi) e un cimitero sciiti a Kabul, dove stavano festeggiando Nowruz, il Capodanno persiano: lo ha reso noto il portavoce del ministero dell'Interno, Nasrat Rahim.

L'attentato non è stato per ora rivendicato ma il gruppo afghano legato all'Isis in passato ha colpito diverse volte la minoranza musulmana sciita.