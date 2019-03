Vestager,Bankitalia decise su 4 banche

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - "Quello che ha fatto scattare la risoluzione delle quattro banche, tra cui Etruria, è stata una decisione di Bankitalia": lo ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, respingendo le critiche dopo la sentenza della Corte Ue su Tercas. Vestager ha spiegato che la decisione della Commissione di non autorizzare l'uso del fondo Ftid per Tercas non ha generato la "catena di eventi" che ha poi portato alla risoluzione delle quattro banche. "Si tratta di un'altra catena di eventi", ha aggiunto.