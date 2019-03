Libia: conferenza nazionale 14 aprile

(ANSA) - IL CAIRO, 20 MAR - La Conferenza nazionale della Libia, il primo passo stabilito dalla road map Onu per arrivare a elezioni nel tormentato paese nordafricano, si terrà dal 14 al 16 aprile "sul suolo libico". Lo ha annunciato l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, in una conferenza stampa trasmessa in tv.

Lo svolgimento della conferenza era stato previsto da Salamé per gennaio o comunque le prime settimane dell'anno al fine di consentire lo svolgimento di elezioni già a giugno.

Le divisioni tra le varie fazioni libiche, soprattutto quelle che appoggiano il premier Fayez al-Sarraj e il generale Khalifa Haftar, hanno però ritardato i tempi.