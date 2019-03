Pronto decreto Brexit, c'è anche la Gacs

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - E' pronto il 'decreto Brexit', la serie di norme che il ministero dell'Economia ha messo a punto per "garantire la stabilità e integrità del sistema finanziario" in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo, che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri di mercoledì.

In base ad una bozza, il decreto introduce un regime di salvaguardia transitorio per gli operatori finanziari britannici presenti in Italia e per gli intermediari italiani attivi in Gran Bretagna. Viene inoltre concessa una proroga di 2 anni della Gacs, la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, in scadenza a marzo, con qualche paletto in più.

Si prevede anche di rafforzare la presenza del Mef ai tavoli internazionali, con il reclutamento speciale di 30 'sherpa' per l'economia.