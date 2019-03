Migranti:Viminale, direttiva su navi ong

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - In arrivo una direttiva per "stoppare definitivamente le azioni illegali delle ong". Lo fa sapere il Viminale, informando che il documento ribadirà le procedure dopo salvataggi in mare. La priorità, rileva, "rimane la tutela delle vite, ma subito dopo è necessario agire sotto il coordinamento dell'autorità nazionale territorialmente competente, secondo le regole internazionali della ricerca e del soccorso in mare".

Qualsiasi comportamento difforme, "può essere letto come un'azione premeditata per trasportare in Italia immigrati clandestini e favorire il traffico di esseri umani".