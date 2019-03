Bimbo immunodepresso torna a scuola

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - E' tornato oggi tra i banchi di scuola il bambino romano di 7 anni immunodepresso che, pur avendo sconfitto la leucemia, era costretto a stare a casa per via di alcuni suoi compagni di classe non in regola con le vaccinazioni. Al momento nella sua classe tutti i compagni risultano in regola e nell'istituto c'è solo un alunno che deve perfezionare l'iter. "Il rientro andato bene, come da protocollo concordato con i medici Asl il bimbo è entrato un po' dopo per evitare la calca all'ingresso. Gli hanno dedicato un bagnetto tutto per lui. Lui userà la mascherina e farà orario ridotto, ma la buona notizia è che si è reinserito. I compagni di classe gli hanno anche fatto trovare un palloncino di 'bentornato'", racconta all'ANSA il legale della famiglia del bimbo Gianpiero Scardone. "Presto come giunta regionale presenteremo al Consiglio una norma che ha l'obiettivo di tutelare la salute dei bambini immunodepressi", afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.