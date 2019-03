Putin domani in Crimea

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il presidente russo Vladimir Putin sarà domani in visita in Crimea proprio nel quinto anniversario dell'annessione, considerata "illegale" dalla comunità internazionale, della penisola da parte della Federazione russa.

Ad annunciare la visita di Putin è stato il Cremlino, secondo quanto riferiscono le agenzie russe.

Oggi l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ha sottolineato come quella della Crimea resti una ferita aperta, aggiungendo che "l'Ue mantiene il suo fermo impegno a favore della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina" e "ribadisce di non riconoscere e di continuare a condannare tale violazione del diritto internazionale".