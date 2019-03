In Salento corteo No Tap, '2 anni lotta'

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 17 MAR - "2017/2019 Noi siamo ancora qua". E' con questo slogan che questa mattina il movimento No Tap sta celebrando a Melendugno due anni di lotta contro la realizzazione del gasdotto Tap. Il corteo, composto da circa un migliaio di simpatizzanti e attivisti, dopo essersi radunato presso il campo sportivo di Melendugno, sta procedendo a piedi verso il cantiere di San Basilio dove Tap sta lavorando allo scavo del microtunnel del metanodotto che approderà nel mare di San Foca passando sotto la spiaggia. Alla manifestazione sono presenti attivisti di altre associazioni ambientaliste arrivati anche da Bari, Taranto e dalla Basilicata. "Oggi - afferma Gianluca Maggiore leader dei No Tap - dopo due anni di lotta siamo qui per ricordare che quest'opera non deve essere solo fermata, ma va cambiato un sistema. In questi due anni nessun governo ci è stato amico, prestando attenzione e ascolto alle istanze di un intero territorio, come invece si sta facendo ora per la vicenda No Tav".