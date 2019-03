Allegri, 'Champions ha pesato"

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il peso della Champions: Massimilano Allegri ha ben chiari i motivi del ko della Juve capolista in casa Genoa, il primo dopo 27 giornate. "Ero convinto di vedere una Juventus diversa - ha detto il tecnico a Sky - Se abbiamo scelto una gara per perdere, diciamo che è stata la partita giusta, perché viene dopo una qualificazione ai quarti di finale di Champions League e prima della sosta. Ora avremo il tempo per recuperare energie mentali e poi ripartire". Allegri non si e' pentito della mancata convocazione di Ronaldo ("in una giornata come questa c'era solo bisogno di fare una brutta partita e portare a casa il risultato"): "Ora c'e' la sosta, c'e' il tempo per recuperare e riprendere la corsa. Dobbiamo ricaricarci, a partire da me". In tribuna c'erano gli osservatori dell'Ajax, avversario ai quarti: "Ma non abbiamo certo perso per questo".

Infine un pensiero per l'ex juventino Sturaro: "Felice per lui, non giocava da un anno: il gol gli serviva, e se proprio dovevano segnarlo meglio lui".