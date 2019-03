Via della Seta:Salvini,chiavi a italiani

(ANSA) - LAURIA (POTENZA), 16 MAR - "Voglio controllare settori strategici per la sicurezza nazionale" perchè "le chiavi di casa le devono possedere gli italiani". Lo ha detto a Lauria (Potenza) il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una domande dei giornalisti sulla Via della Seta, a margine di un'iniziativa elettorale per le Regionali che in Basilicata si svolgeranno il 24 marzo.

"Voglio controllare chi viene a investire in Italia, su cosa viene a investire e che non siano settori strategici", ha affermato ancora Salvini.