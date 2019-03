Valanghe: un morto in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - Una persona è morta per il distacco di una valanga in Alto Adige, intorno alle 10.30. È accaduto a Maso Corto, in Val Senales. Sono in realtà però due le valanghe si sono staccate stamani in Alto Adige, una ad Anterselva e l'altra appunto in Val Senales, vicino alla pista Lazaun.