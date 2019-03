Prada: ricavi 2018 +3% a 3,1 miliardi

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Prada registra, nel 2018, ricavi per 3.142 milioni, in crescita del 3% a cambi correnti, rispetto ai 3.056 milioni del 2017 (+6% a cambi costanti). L'andamento sfavorevole delle valute si è tradotto in una diluzione di circa 140 punti base dei margini operativi. L'Ebitda si è attesto a 551 milioni, l'Ebit a 324 milioni, l'utile a 205 milioni (249 milioni l'anno precedente).

Il cda del gruppo della moda proporrà all'assemblea del 30 aprile la distribuzione di un dividendo di 6 centesimi per azione (era di 7,5 centesimi), pari a un pay-out ratio del 75%.

"Il 2018 si chiude con risultati che dimostrano come le nostre recenti iniziative abbiano avuto un riscontro positivo dal mercato con un ritorno in termini di crescita dei ricavi", commenta il Ceo di Prada Patrizio Bertelli.