Nuova Zelanda, sparatorie in due moschee

(ANSA) - WELLINGTON, 15 MAR - Ci sarebbero diversi morti in Nuova Zelanda in seguito a sparatorie avvenute oggi in due moschee della città di Christchurch.

Una persona è stata arrestata, ma non si esclude che altri assalitori siano ancora in azione. Le autorità chiedono ai residenti di chiudersi in casa.

La premier Ardern parla di "uno dei giorni più bui" per il Paese.