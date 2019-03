Nuova Zelanda: sinagoghe restano chiuse

(ANSA) - TEL AVIV, 15 MAR - La Comunità ebraica neozelandese ha deciso di chiudere le sue sinagoghe come atto di solidarietà con la Comunità musulmana colpita dall'attacco di questa mattina. "Per la prima volta nella storia - ha twittato Isaac Herzog, capo dell'Agenzia ebraica per Israele - le sinagoghe in Nuova Zelanda sono chiuse per shabbat a seguito dello scioccante massacro di musulmani a Christchurch. Siamo uniti nella lotta all'odio e al razzismo".