Illy acquista inglese Prestat

(ANSA) - TRIESTE, 15 MAR - Il Gruppo Illy annuncia di aver acquisito Prestat, noto brand di cioccolato del Regno Unito, noto per aver ispirato la 'fabbrica di cioccolato'. Prestat, inventore dei truffles, ha registrato un fatturato di 7 milioni di sterline nel 2018, ha 100 dipendenti, fornisce catene distributive come Selfridges, Harrods, Harvey Nichols, Daylesford, Rococo Chocolates; esporta i suoi cioccolatini in Giappone, Australia, Singapore, Dubai e altri Paesi.(ANSA).