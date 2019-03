Nato valuta rischi sicurezza 5G Huawei

(ANSA) - BRUXELLES, 14 MAR - La Nato valuta i rischi per la sicurezza che possono derivare dalle infrastrutture 5G della cinese Huawei. Sulla questiono sono in corso "consultazioni" per una "valutazione" complessiva, ha detto il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg. "Alcuni alleati hanno espresso preoccupazioni sulle infrastruttura 5G di Huawei. Prendiamo queste preoccupazioni molto sul serio, e per questo continuiamo a consultarci, e vedere se la Nato ha un ruolo da giocare nell'affrontare gli aspetti della sicurezza".